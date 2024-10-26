«Снег с порывами ветра 20 м/с». Серьезное похолодание может прийти в Беларусь с 1 ноября

В итоге через Беларусь пройдут холодные фронты циклоны, республика очутится в его холодной тыловой части. Из этого следует ожидать, что уже на следующие выходные при около нулевой температуре в республике возможен снег при сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.