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«Снег с порывами ветра 20 м/с». Серьезное похолодание может прийти в Беларусь с 1 ноября

GFS: похолодание со снегом придет в Беларусь с 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Из-за холодного циклона в Беларуси ожидается похолодание, передает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Холодную погоду в Беларуси прогнозирует метеорологическая модель глобальной системы численного прогнозирования погоды Global Forecast System.

Так согласно предварительному прогнозу GFS в период 1, 2 и 3 ноября Беларусь начнет вхождение в глубокий атлантический циклон с давлением в центре 960 гектоПаскаля.

В итоге через Беларусь пройдут холодные фронты циклоны, республика очутится в его холодной тыловой части. Из этого следует ожидать, что уже на следующие выходные при около нулевой температуре в республике возможен снег при сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.

Однако в телеграм-канале отмечают, что пока это только прогнозная модель погоды на начало следующего месяца.

Тем временем в Белгидромете сказали, что теплая погода до +17 и без дождей ожидается в Беларуси до конца октября: «Температура выше положенной на 2−4 градуса».

Между тем новые электробусы закупили в Минске: «Намного комфортнее троллейбуса».

Еще производство белорусской мягкой карамели открыли под Минском, заместив импортную.