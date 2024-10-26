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Водителя с подложными номерами поймали в Иркутске

Молодому человеку грозит лишение прав сроком до одного года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске поймали 24-летнего водителя с заведомо подложными номерами. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.

Во время патрулирования микрорайона Солнечный стражи порядка обратили внимание на машину с «красивыми» номера. Решили проверить водителя «Juguar XF». Произошло все 24 октября около часа ночи.

— На передней части автомобиля отсутствовал госномер, а сзади были нестандартные государственные регистрационные знаки «В777ОР» 777, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Жителя Иркутска могут лишить водительских прав. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

При проверке предположения правоохранителей подтвердились, теперь водителю грозит лишение права управления на срок до одного года. Также известно, что в сентябре 2024 жителя Иркутска ловили за такое же нарушение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что подрядчик из Иркутска обязан выплатить штраф за некачественный ремонт на улице Желябова.