Водителя с подложными номерами поймали в Иркутске

В Иркутске поймали 24-летнего водителя с заведомо подложными номерами. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.
Во время патрулирования микрорайона Солнечный стражи порядка обратили внимание на машину с «красивыми» номера. Решили проверить водителя «Juguar XF». Произошло все 24 октября около часа ночи.
— На передней части автомобиля отсутствовал госномер, а сзади были нестандартные государственные регистрационные знаки «В777ОР» 777, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Жителя Иркутска могут лишить водительских прав. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.
При проверке предположения правоохранителей подтвердились, теперь водителю грозит лишение права управления на срок до одного года. Также известно, что в сентябре 2024 жителя Иркутска ловили за такое же нарушение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подрядчик из Иркутска обязан выплатить штраф за некачественный ремонт на улице Желябова.