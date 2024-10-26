The Rasmus представили сингл Rest In Pieces

Композиция о болезненном расставании записана в фирменном темном и мелодичном стиле коллектива. По словам фронтмена The Rasmus Лаури Юленена, в сингл он направил свое разочарование от предательства друга. «Я хотел, чтобы эта песня ощущалась вдохновляющей для любого, кто ее слышит», — подчеркнул артист, отметив определенную позитивность в импульсе произведения.