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The Rasmus представили сингл Rest In Pieces

Финская рок-группа The Rasmus выпустила первый за два года трек Rest In Pieces и лирик-видео на него.

Источник: Звук

Финская рок-группа The Rasmus выпустила первый за два года трек Rest In Pieces и лирик-видео на него.

Композиция о болезненном расставании записана в фирменном темном и мелодичном стиле коллектива. По словам фронтмена The Rasmus Лаури Юленена, в сингл он направил свое разочарование от предательства друга. «Я хотел, чтобы эта песня ощущалась вдохновляющей для любого, кто ее слышит», — подчеркнул артист, отметив определенную позитивность в импульсе произведения.

В 2022-м группа представила десятый полноформатник Rise. Пластинка стала первой работой финнов с новой гитаристкой Эмппу Сухонен. В том же году The Rasmus поучаствовали в конкурсе «Евровидение», где заняли 21-е место.