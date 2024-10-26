В Ростовской области пять дней могут быть перебои в работе телевидения и радио

В частности, 28 октября с 10.00 до 19.00 в городе Шахты могут быть перебои в работе передач РТРС-2 (0), РТРС-1 (0), Маяк ГТРК Ростов (а), Вести ФМ ГТРК Ростов (а) и Радио России ГТРК Ростов (а);