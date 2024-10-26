В Ростовской области пять дней могут быть перебои в работе телевидения и радио

В Ростовской области с 28 октября по 1 ноября могут быть кратковременные проблемы в работе телевидения и радио. Об этом дончан предупредили в РТРС.
В частности, 28 октября с 10.00 до 19.00 в городе Шахты могут быть перебои в работе передач РТРС-2 (0), РТРС-1 (0), Маяк ГТРК Ростов (а), Вести ФМ ГТРК Ростов (а) и Радио России ГТРК Ростов (а);
29 октября с 10.00 до 16.00 — в поселке Веселый в работе передач РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0);
30 октября с 11.00 до 17.00 — в городе Гуково в работе передач РТРС-2 (0), РТРС-1 (0), а также в станице Обливской на передачах РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0);
31 октября с 10.00 до 16.00 — в слободе Родионово-Несветайской в передачах РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0).
1 ноября с 11.00 до 17.00 — в хуторе Зеленовка Тарасовского района в работе передач РТРС-1 и РТРС-2.
Перебои могут возникать из-за технических работ на оборудовании.