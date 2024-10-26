Морозы до −20 придут в Новосибирскую область в ноябре

О погоде на ноябрь в Новосибирской области рассказали в ГУ МЧС по региону. Так, в первой декаде следующего месяца температура воздуха будет выше нормы на 2−3 градуса. Днем ожидается от 0 до +9 градусов, ночью — −5,+5, местами до −7, −12. Также ожидаются дожди с мокрым снегом, в отдельные дни — порывистый ветер.