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Морозы до −20 придут в Новосибирскую область в ноябре

При этом температура воздуха днем будет выше нормы.

Сейчас в Олбани: +10° 0 м/с 66% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

О погоде на ноябрь в Новосибирской области рассказали в ГУ МЧС по региону. Так, в первой декаде следующего месяца температура воздуха будет выше нормы на 2−3 градуса. Днем ожидается от 0 до +9 градусов, ночью — −5,+5, местами до −7, −12. Также ожидаются дожди с мокрым снегом, в отдельные дни — порывистый ветер.

Во второй декаде ноября также температура воздуха будет выше нормы. Днем ожидается −5, +5 градусов, ночью столбики термометра опустятся до −10, +3, местами похолодает до −13,-18 градусов. В регионе пройдет мокрый снег, порывистый ветер также прогнозируют в отдельные дни.

— В третьей декаде средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1−2°С и будет колебаться ночью от +2…-3°С до −5…-10°С (при прояснениях до −15…-20°С), днем от +2…-3°С до −2…-7°С. Мокрый снег, снег, порывистый ветер, метели ожидаются в большинстве дней декады, — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее спасатели предупредили, что 26—28 октября местами в Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.