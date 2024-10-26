В ноябре в Омске планируют пустить троллейбусы по бульвару Архитекторов

Как пояснили в мэрии порталу «Ом1», это решение было принято в связи с затянувшимся ремонтом бульвара Архитекторов. В процессе реконструкции подрядчику, ООО «СтройТраст» пришлось выполнять работы по переустройству неучтенных инженерных сетей, из-за чего сроки завершения работ были сдвинуты.