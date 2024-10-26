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Ветеран СВО Дмитрий Смоликов возглавил Иркутское войсковое казачье общество

Казаки участвуют в охране общественного порядка и лесов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре прошли выборы атамана Иркутского войскового казачьего общества. Пост занял Дмитрий Смоликов, набрав 100 голосов из возможных 107. Он ветеран СВО и обладатель государственной награды «За отличие в охране общественного порядка» за выполнение задач «за ленточкой». До этого работал в управлении по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Ранее мужчина работал в органах. Пресс-служба правительства Иркутской области.

— Казаки участвуют в охране общественного порядка и лесов, работают с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием. На 1 октября 2024 года в регионе создано 29 кадетских классов казачьей направленности в 17 школах 14-ти муниципальных образований Приангарья, сейчас в них учится 560 школьников. В этом году впервые пошел конкурс «Лучший кадетский класс» СФО, — рассказывают в пресс-службе правительства.

В 2024 численность войскового казачьего общества достигла 1681 человек. Также казаки и их семьи отправляют гуманитарную помощь бойцам из Приангарья, за последнее время собрали более 120 тонн груза, четыре машины и пять квадроциклов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Мегете ремонт виадука завершат в следующем году.