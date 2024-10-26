Ветеран СВО Дмитрий Смоликов возглавил Иркутское войсковое казачье общество

В областном центре прошли выборы атамана Иркутского войскового казачьего общества. Пост занял Дмитрий Смоликов, набрав 100 голосов из возможных 107. Он ветеран СВО и обладатель государственной награды «За отличие в охране общественного порядка» за выполнение задач «за ленточкой». До этого работал в управлении по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.