Под Ростовом на трассе в ДТП двое погибли и четверо пострадали

В Мясниковском районе Ростовской области на Северном обходе донской столицы в аварии погибли две человека, еще четверо пострадали. ДТП произошло 25 октября в 23.55, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, водитель Renault Logan уснул за рулем, после чего его машина выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с Kia Rio. От удара Kia съехал в кювет и загорелся.
В результате аварии погибли 32-летний водитель Renault и 22-летняя водитель Kia. Также в Kia пострадали четверо пассажиров: 24-летний, 23-летний и 22-летний мужчины, а также 23-летняя женщина. Их отвезли в больницу.
В ГАИ призвали водителей не ездить в утомленном и болезненном состоянии.