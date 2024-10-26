Сидела на берегу реки — раненая и испуганная. Нефтяники спасли дикую утку в Иркутской области

Отстала от других птиц, напали дикие звери… Такая грустная история приключилась с дикой уткой в Жигалово Иркутской области. Казалось, ничего хорошего ее не ждет, только вот есть еще добрые люди на свете!
Нефтяники-вахтовики нашли замерзшую и обессиленную птицу на берегу реки Лена. Не смогли бросить на произвол судьбы, отнесли в ветеринарную клинику. Там ее осмотрели специалисты, и вынесли вердикт — утка не может летать из-за поврежденных крыльев.
— Птица была очень маленькой, истощенной. К счастью, крылья не были сломаны. Вероятно, она сильно замерзла, ведь ночью температура опустилась до −17 градусов. Помимо всего прочего на нее напали лисицы или бродячие собаки, — рассказала заведующая филиала Качугской станции по борьбе с болезнями животных Анастасия Мисякова.
Утку накормили и обогрели, сейчас ей стало намного лучше. Из-за того, что большинство диких пернатых уже улетели на юг, ветеринары приняли решение — заботься о ней до весны.
Дикую птицу приютила ветеринар. Фото: служба ветеринарии Иркутской области.
Ей, кстати, уже придумали имя — Серая шейка, в честь утки из сказки Мамина-Сибиряка. Их истории очень похожи. Напомним, там лиса сломала птице крыло, а охотник решил приютить ее у себя дома.