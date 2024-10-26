Паром «Балтийск» вернули на линию между Калининградской и Ленинградской областями

Паром «Балтийск» вышел на линию между Калининградской и Ленинградской областями после ремонта. Судно будет выполнять пять-шесть кругорейсов в месяц. Об этом сообщается в телеграм-канале «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга».
Судно направили на ремонт в июле. Возвращение парома на линию расширить провозные мощности примерно на 60 тысяч грузов в месяц. «Это позволит дополнительно обеспечить перевозку до 500 вагонов и до 250 единиц авто в каждом из направлений», — говорится в сообщении.
«Балтийск» — одно из крупнейших грузовых судов в России. Стоимость ремонта составила более 260 миллионов рублей.
Сейчас на линии работают ещё четыре парома — «Амбал», «Генерал Черняховский» и «Маршал Рокоссовский», «Антей», а также судно «Спарта-2». В ближайшее время планируют завершить ремонт теплоход «Патрия», который также может перевозить накатную технику.
Всего с января по сентябрь между Калининградской область и основной территорией России перевезли 3,4 млн тонн грузов по морю. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 26,7%.