Паром «Балтийск» вернули на линию между Калининградской и Ленинградской областями

Судно направили на ремонт в июле. Возвращение парома на линию расширить провозные мощности примерно на 60 тысяч грузов в месяц. «Это позволит дополнительно обеспечить перевозку до 500 вагонов и до 250 единиц авто в каждом из направлений», — говорится в сообщении.