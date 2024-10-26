Олбани
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ведущие «Кубань 24» провели в прямом эфире более 25 часов

Ведущие «Кубань 24» Павел Моисеенко и Наталия Андрейченко в 10.00 25 октября начали прямой эфир и завершили на следующий день в 11.30, проведя в эфире 25 часов, 25 минут и 25 секунд, и поставив рекорд, сообщили на телеканале.

Источник: Коммерсантъ

При этом за кадром в течение суток менялись гости, режиссеры, редакторы, продюсеру, технические работники. В кадре все это время оставались Павел Моисеенко и Наталия Андрейченко, для которой этот эфир стал первым.

Более, чем за сутки эфира было просмотрено 15 музыкальных номеров, 39 сотрудников телеканала рассказали о своих проектах, в студии побывало 43 гостя. В эфирный марафон также были интегрированы более 50 прохожих.

«Главная награда — единение, которое все мы ощутили вместе с нашими телезрителями, радиослушателями и читателями. И на этом мы не остановимся — 25 лет, юбилей, отмечаем дальше», — прокомментировал директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.