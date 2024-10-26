Ведущие «Кубань 24» провели в прямом эфире более 25 часов

При этом за кадром в течение суток менялись гости, режиссеры, редакторы, продюсеру, технические работники. В кадре все это время оставались Павел Моисеенко и Наталия Андрейченко, для которой этот эфир стал первым.
Более, чем за сутки эфира было просмотрено 15 музыкальных номеров, 39 сотрудников телеканала рассказали о своих проектах, в студии побывало 43 гостя. В эфирный марафон также были интегрированы более 50 прохожих.
«Главная награда — единение, которое все мы ощутили вместе с нашими телезрителями, радиослушателями и читателями. И на этом мы не остановимся — 25 лет, юбилей, отмечаем дальше», — прокомментировал директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.