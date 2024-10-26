Жителей Башкирии предупреждают о заражении опасной инфекцией

С приходом осени в Башкирии сохраняется риск заражения так «мышиной лихорадкой». Эта опасная болезнь, вызываемая вирусом, передающимся через контакт с мышами и их выделениями, может иметь серьезные последствия для здоровья. Симптомы болезни могут быть весьма серьезными: высокая температура, боли в пояснице и даже покраснение лица и рук.
По информации UfacityNews, нужно помнить о простых, но эффективных мерах предосторожности. После работы в саду или контакта с землей обязательно мойте руки — это поможет минимизировать риск заражения. Также не стоит забывать о том, что продукты, испорченные грызунами, могут стать источником инфекции, поэтому их лучше избегать.
Если вы проводите время в пыльных помещениях, например, на даче, не забудьте о влажной уборке с дезинфицирующими средствами. Использование респиратора также станет хорошей защитой для дыхательных путей.
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