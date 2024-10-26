Жителей Башкирии предупреждают о заражении опасной инфекцией

С приходом осени в Башкирии сохраняется риск заражения так «мышиной лихорадкой». Эта опасная болезнь, вызываемая вирусом, передающимся через контакт с мышами и их выделениями, может иметь серьезные последствия для здоровья. Симптомы болезни могут быть весьма серьезными: высокая температура, боли в пояснице и даже покраснение лица и рук.