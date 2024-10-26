Лукашенко сказал о содействии Беларуси в обмене пленными Россией и Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между Россией и Украиной, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, Лукашенко в интервью НТВ сообщил о сохранении определенных контактов между Беларусью и Украиной. При этом белорусский президент обратил внимание на то, что в СМИ появляются сообщения о посредничестве ОАЭ в обмене телами и пленными между Россией и Украиной, однако сам процесс организуется при непосредственном участии белорусов.
— Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками, — заявил он.
Кроме того, Лукашенко сказал, что последние обмены пленными и телами были осуществлены недавно. И добавил, что в дальнейшем, при желании россиян, а украинцы этого хотят, Беларусь будет способствовать данному процессу.
— То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории, — прокомментировал он.
И еще Лукашенко пояснил, что Беларусь выполняет данную гуманитарную миссию и продолжит ее выполнять. Также и по детям, во что вовлечены уполномоченные по правам ребенка со всех сторон и белорусские депутаты.
— Я это поддерживаю, — заметил он.
При этом президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «план победы» Зеленского несоответствующим ситуации на фронте.
До этого президент сказал, когда может быть освобождена Курская область России.