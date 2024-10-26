Лукашенко сказал о содействии Беларуси в обмене пленными Россией и Украиной

Так, Лукашенко в интервью НТВ сообщил о сохранении определенных контактов между Беларусью и Украиной. При этом белорусский президент обратил внимание на то, что в СМИ появляются сообщения о посредничестве ОАЭ в обмене телами и пленными между Россией и Украиной, однако сам процесс организуется при непосредственном участии белорусов.