Лидер Breaking Benjamin заявил, что группа не торопится с записью нового альбома

Как цитирует Blabbermouth, сейчас группа более расслаблена и работает только над тем, что действительно ее вдохновляет. Работа над пластинкой затягивается именно из-за того, что моменты вдохновения «приходят и уходят». Однако Бернли подчеркнул, что новая музыка коллектива успокаивает его больше, чем старые песни, написанные в спешке.