Лукашенко: белорусские депутаты, дипломаты и военные уполномочены на контакты с Украиной

— Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами. — Прим.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным, — объяснил он.