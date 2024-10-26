Лукашенко: белорусские депутаты, дипломаты и военные уполномочены на контакты с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусские депутаты, дипломаты и военные уполномочены на контакты с Украиной, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, в интервью НТВ Александр Лукашенко высказался о контактах с украинской стороной, назвав их нормальными.
— Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами. — Прим.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным, — объяснил он.
И добавил, что при возникновении таких вопросов, они передаются Беларусью сразу же. Здесь же Лукашенко указал, что на соответствующие контакты с украинской стороной уполномочены некоторые депутаты, дипломаты и военные.
— Все, на что украинцы согласны, — заключил президент.
И также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о содействии Беларуси в обмене пленными Россией и Украиной.
При этом президент назвал «план победы» Зеленского несоответствующим ситуации на фронте.
До этого белорусский лидер сказал, когда может быть освобождена Курская область России.
А еще глава республики прогноз на выборы президента в Беларуси: «Хорошо пройдут».