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Благовещенский мост внепланово разведут днем 27 октября в Петербурге

Дневная разводка моста будет проводится с 10:00 до 13:00.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье днем петербуржцы могут столкнуться с дорожными катаклизмами. 27 октября в Северной столице внепланово разведут Благовещенский мост. Об этом сообщается в телеграм-канале СПБ ГБУ «Мостотрест».

— 27 октября планируется дневная разводка Благовещенского моста. Внеплановая разводка переправы будет проведена с 10:00 до 13:00, — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят учитывать информацию о разведении моста при планировании маршрутов.

Ранее SPB.KP.RU писал о том, что 27 октября будет перекрыто троллейбусное движение по Благовещенскому мосту также с 10:00 до 13:00. Причиной перекрытия движения стало проведение съемок художественного фильма.

Напомним, движение на участке КАД будут перекрывать 12 раз в ночь на 2 ноября. Это будет связано со строительством трамвайной линией «Славянка». Чтобы не доставлять больших неудобств автомобилистам, работы будут проводиться ночью.