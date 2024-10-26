Благовещенский мост внепланово разведут днем 27 октября в Петербурге

В воскресенье днем петербуржцы могут столкнуться с дорожными катаклизмами. 27 октября в Северной столице внепланово разведут Благовещенский мост. Об этом сообщается в телеграм-канале СПБ ГБУ «Мостотрест».
— 27 октября планируется дневная разводка Благовещенского моста. Внеплановая разводка переправы будет проведена с 10:00 до 13:00, — говорится в сообщении.
Автомобилистов просят учитывать информацию о разведении моста при планировании маршрутов.
Ранее SPB.KP.RU писал о том, что 27 октября будет перекрыто троллейбусное движение по Благовещенскому мосту также с 10:00 до 13:00. Причиной перекрытия движения стало проведение съемок художественного фильма.
Напомним, движение на участке КАД будут перекрывать 12 раз в ночь на 2 ноября. Это будет связано со строительством трамвайной линией «Славянка». Чтобы не доставлять больших неудобств автомобилистам, работы будут проводиться ночью.