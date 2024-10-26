«Папа бил маму, а мама плакала, как лялечка»: дочь требует для отца пожизненного срока. Он выбросил с пятого этажа свою жену

Эта жуткая история произошла в уфимском микрорайоне Сипайлово еще 13 июля, но подробности ее были обнародованы только в сентябре. 51-летний Валерий В. поскандалил с женой, избил ее, а потом просто выбросил с балкона на пятом этаже. И все это — на глазах у перепуганной четырехлетней дочери. Женщина получила жуткие травмы и через 8 дней скончалась в реанимации, так и не приходя в сознание. Сейчас в отношении Валерия возбуждено уголовное дело по статье «убийство», но вот его старшая дочь, 26-летняя Виолетта, беспокоится, что ее могут переквалифицировать на более мягкую, из-за чего отец получит совсем небольшой срок и выйдет по УДО или же вовсе останется безнаказанным.