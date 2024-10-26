«Папа бил маму, а мама плакала, как лялечка»: дочь требует для отца пожизненного срока. Он выбросил с пятого этажа свою жену

Эта жуткая история произошла в уфимском микрорайоне Сипайлово еще 13 июля, но подробности ее были обнародованы только в сентябре. 51-летний Валерий В. поскандалил с женой, избил ее, а потом просто выбросил с балкона на пятом этаже. И все это — на глазах у перепуганной четырехлетней дочери. Женщина получила жуткие травмы и через 8 дней скончалась в реанимации, так и не приходя в сознание. Сейчас в отношении Валерия возбуждено уголовное дело по статье «убийство», но вот его старшая дочь, 26-летняя Виолетта, беспокоится, что ее могут переквалифицировать на более мягкую, из-за чего отец получит совсем небольшой срок и выйдет по УДО или же вовсе останется безнаказанным.
Своими переживаниями, а также душераздирающими подробностями из детства и жизни семьи Виолетта поделилась в документальном фильме-интервью Елены Погребижской. «КП-Уфа» расскажет самые интересные моменты из этого расследования.
Виолетта намерена добиваться для отца самого сурового наказания. Кадр видео: Youtube.com / Фильмы Елены Погребижской.
«СОБАКЕ — СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ».
Как вспоминает Виолетта, с самого детства ее жизнь напоминала ад. С виду вполне благополучная, интеллигентная, обеспеченная семья — но это только для других. За дверями квартиры представительный глава семейства превращался в домашнего тирана.
— Отец меня постоянно бил. За то, что якобы плохо училась, что неуважительно отношусь к старшим. Иногда отец мог просто так больно ущипнуть, укусить, выкрутить руку. Для него это была игра, шутка, как он говорил: «Мы отрабатываем боевые приемы». Я ходила в бассейн, и у меня постоянно все ноги и руки были в синяках, которые я старалась прятать. Помню, что я даже несколько раз писала родителям записки, мол, лучше бы вы меня отдали в интернат, чем так мучить… — говорит Виолетта.
По словам девушки, ситуация усугублялась тем, что отец часто пил. В пьяном состоянии его злость к семье усиливалась: он называл жену и дочь животными, всячески унижал их. Когда Виолетта выросла и стала жить отдельно, Валерий переключился на младшую дочь Олесю (имя ребенка изменено — Ред.).
Виолетта вспоминает, как отец бил ее за любую малейшую провинность. Кадр видео: Youtube.com / Фильмы Елены Погребижской.
Конечно, возникает вопрос: неужели все это время мать просто стояла в стороне и ничего не делала, никак не пыталась заступиться за своих детей?
— Нет, мама всегда старалась защитить меня, за что потом получала сама. Отец ломал ей нос, однажды отбил копчик, что она потом 2 недели не могла встать, бил в лицо, выламывал руки. У нее были постоянные огромные синяки по всему тему, мама ходила в солнечных очках. А один раз и вовсе воткнул в ногу вилку. Просто так, без какого-то повода… Когда мама хотела уйти, он угрожал, что найдет и убьет ее. Мол, собаке — собачья смерть, — вздыхает девушка.
Сама Регина будто заранее предчувствовала, что однажды с ней случится беда. В разговорах с дочерью женщина не раз жаловалась, что боится своего мужа. Боится, что однажды он просто убьет ее. Кстати, незадолго до трагедии она все же пыталась подготовить почву для ухода и развода — на сбережения купила небольшую квартиру, куда собиралась переехать вместе с младшей дочкой. Но не успела…
«ОН СЕГОДНЯ СОВСЕМ ДУРНОЙ».
Что произошло в тот роковой вечер, 13 июля — Виолетта доподлинно не знает до сих пор. Днем девушка находилась в разъездах по работе, поэтому не смогла навестить мать, хоть та и просила ее об этом по телефону.
— В тот день я работала. Мама тоже после работы забрала сестру из садика, пришла домой, а там муж опять пьяный. Как сказала мама: «Он сегодня совсем дурной». Вечером они с Олесей погуляли с собакой, потом мама пошла на кухню — заниматься заготовками. Именно на кухне, скорее всего и начался скандал, потому что там найдут следы крови. Все это на глазах у четырехлетнего ребенка. Как она потом расскажет следователям: «Папа бил маму, а мама плакала, как лялечка», — говорит Виолетта.
Регина боялась мужа, но уйти от него не спешила — ради детей. Кадр видео: Youtube.com / Фильмы Елены Погребижской.
Затем ссора продолжилась на балконе. Что там происходило — известно только самому Валерию, но он упорно продолжает настаивать на своей версии. Жена сама выпала, а он лишь пытался ее удержать.
— Я думаю, что там на балконе он ее начал бить, попал в голову, мама потеряла сознание. В пьяном угаре отец подумал, что убил ее, поэтому и выкинул с балкона, чтобы замести следы, а потом всем рассказывал, что она сама выпала. Соседи не слышали шум драки и не видели ничего, поэтому подтвердить или опровергнуть эту версию не могли, — считает дочь погибшей Виктории.
Интересно, что после случившегося Валерий позвонил не в полицию, а своему родному брату. Тот сразу же приехал вместе с женой, чтобы посидеть с маленькой Олесей. А Валерий вызвал скорую и вместе с женой поехал в больницу. О том, что произошло с ее мамой, Виолетта узнала от отца только на следующий день, когда он написал ей в мессенджере.
После падения с большой высоты травмы женщина получила обширные и серьезные травмы. Врачи провели две сложные операции и погрузили ее в искусственную кому, но сразу предупредили — не выживет. Максимум, протянет еще полгода в состоянии овоща, который не может ни говорить, ни что-то осознавать. Виктория прожила еще 8 дней, после чего скончалась в реанимации, так и не приходя в сознание.
«ХОЧУ, ЧТОБЫ СЕЛ В ТЮРЬМУ БЕЗ ШАНСА ВЫЙТИ ПО УДО».
Конечно, Виолетта не поверила отцу и сразу же отправилась в полицию, где написала заявление. На допросе у следователей Валерий честно признался, что жену избил, но смерти ее точно не хотел. Она сама приняла такое решение. Виолетта считает, что мать никогда бы не решилась на такой шаг и не оставила бы маленькую дочь на воспитание отцу-тирану.
Виолетта не верит, что мама могла решиться на страшный шаг, потому что очень любила маленькую дочку. Кадр видео: Youtube.com / Фильмы Елены Погребижской.
— С теми побоями что зафиксировал судмедэксперт, мама никак не могла сама перелезть через балкон. Руки-ноги были переломаны от ударов, легкие отбиты. До этого был сломан нос и, возможно, было сотрясение мозга. Да и Олеся на всех медкомиссиях, в беседах с психологами, следователями повторяет одно и тоже: «Папа убил маму. Он ее сначала бил, а потом убил». У нее нет склонности к фантазированию, а у меня нет поводов сомневаться в ее словах, — признается Виолетта.
В настоящий момент 51-летний Валерий находится в СИЗО. Его обвиняют по статье «Убийство», однако, сторона защиты добивается, чтобы статью переквалифицировали на более мягкую — «Истязание». Именно поэтому девушка переживает, что отца могут приговорить к маленькому сроку, и он вскоре выйдет по УДО. А может, и вовсе отделается условным сроком. И тогда он заберет маленькую Олесю к себе и продолжит над ней измываться. Виолетта оформила опеку над сестренкой и сейчас делает все, чтобы ребенок забыл пережитый ужас.
После смерти матери опеку на маленькой Олесей оформила на себя ее старшая сестра. Кадр видео: Youtube.com / Фильмы Елены Погребижской.
— Я хочу, чтобы они — отец, его родственники, адвокаты — перестали очернять память моей мамы. Я хочу, чтобы все женщины перестали терпеть домашнее насилие и уходили от своих мужей-тиранов. Я хочу, чтобы мой отец сел в тюрьму за убийство моей мамы. По строгому режиму, без шансов выйти по УДО. Возможно, на пожизненный срок. Потому что выкинуть человека с балкона и выйти потом сухим из воды — это уже слишком, — уверена Виолетта.
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Ожидается, что в ноябре материалы дела с утвержденным обвинительным заключением могут передать в суд для дальнейшего рассмотрения.
«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.