Путин поздравил коллектив Малого театра с 200-летием здания

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Государственного академического Малого театра России с 200-летием исторического здания — «Дома Островского», отметив, что сооружение по праву считается бесценным шедевром отечественной и мировой архитектуры. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас (коллектив и ветеранов — прим. ТАСС) с 200-летием исторического здания Государственного академического Малого театра России. Творение прославленных зодчих по праву считается бесценным шедевром отечественной и мировой архитектуры, подлинным украшением нашей столицы. С ним связаны яркие, незабываемые страницы истории национальной культуры, имена выдающихся драматургов и писателей, режиссеров и актеров, музыкантов и художников», — говорится в сообщении.
«Дом Островского», по словам президента, всегда объединял талантливых, увлеченных людей, настоящих творцов и созидателей. «В его (“Дома Островского” — прим. ТАСС) стенах были заложены и бережно передаются из поколения в поколение традиции подвижнического, вдохновенного творчества, беззаветного служения родной сцене, людям и Отечеству», — отмечается в телеграмме президента РФ.
Президент выразил признание тем, кто уже в наши дни принимал участие в реставрации здания. «Во многом благодаря их неустанному, кропотливому труду один из старейших театров страны обрел новые возможности и при этом сохранил свой уникальный исторический облик», — подчеркнул он.
На знаменитой сцене Малого театра, отметил президент, продолжают ставить спектакли классического репертуара и произведения молодых авторов, воплощаются в жизнь востребованные благотворительные, просветительские проекты и проводятся театральные фестивали. «Продолжается великая история Государственного академического Малого театра России. Желаю вам (коллективу и ветеранам Малого театра — прим. ТАСС) успехов», — заключил президент.