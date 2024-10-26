Путин поздравил коллектив Малого театра с 200-летием здания

Президент выразил признание тем, кто уже в наши дни принимал участие в реставрации здания. «Во многом благодаря их неустанному, кропотливому труду один из старейших театров страны обрел новые возможности и при этом сохранил свой уникальный исторический облик», — подчеркнул он.