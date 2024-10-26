Супермощная вспышка на Солнце: в Крыму снова ждут полярные сияния

«По мощности это была вспышка класса Х. Такие вспышки самые мощные и редкие. Они сопровождаются выделением большого количества энергии в ультрафиолете и рентгеновском диапазоне. И солнечное вещество, разогревшись энергией от этой вспышки, может выбрасываться с поверхности Солнца. Это происходит не после каждой вспышки. Но данная конкретная вспышка привела к такому выбросу, и сейчас солнечное вещество разлетается во все стороны, в том числе придет и к Земле», — рассказал Назаров.