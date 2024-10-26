Супермощная вспышка на Солнце: в Крыму снова ждут полярные сияния

В ближайшие дни в Крыму снова могут наблюдать полярное сияние. О большой доле вероятности этого КП сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Красное свечение в небе, по его словам, станет следствием серии вспышек на Солнце, самая мощная из которых была зафиксирована накануне.
«По мощности это была вспышка класса Х. Такие вспышки самые мощные и редкие. Они сопровождаются выделением большого количества энергии в ультрафиолете и рентгеновском диапазоне. И солнечное вещество, разогревшись энергией от этой вспышки, может выбрасываться с поверхности Солнца. Это происходит не после каждой вспышки. Но данная конкретная вспышка привела к такому выбросу, и сейчас солнечное вещество разлетается во все стороны, в том числе придет и к Земле», — рассказал Назаров.
В то же время, по словам ученого, предстоящее полярное сияние, скорей всего, не станет рекордным по мощности. Все потому, что вспышка произошла ближе к краю Солнца и далеко от линии Земли. Поэтому основная часть вещества может просто пролететь мимо нас.
В то же время самая активная часть Солнца, где вспышки происходят постоянно, сейчас приближается к солнечному меридиану. Это значит, что следующие выбросы уже точно достигнут нашей планеты.
«Если эта часть Солнца и дальше будет производить выбросы, то они будут направлены уже на нас, и с большой вероятностью приведут к полярным сияниями. Вероятность этого высокая. Ждем на следующей неделе», — рассказал Сергей Назаров.
Северные сияния, по словам астрофизика, могут озарить небо над Крымом в один из предстоящих семи дней, начиная с вечера воскресенья.
Напомним, полярные сияния в Крыму наблюдали уже трижды за последние полгода.