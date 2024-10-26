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Три новых детских сада открыли в Санкт-Петербурге

Новые здания детсадов оборудованы по петербургскому стандарту.

Накануне, 25 октября, в Петербурге открыли сразу три детских сада: один в Пушкинском районе, два — в Выборгском. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Теперь у города есть возможность строить школы и сады рекордными темпами. Также наше решение — запретить застройщикам вводить жильё без социальной инфраструктуры — дало результат. Благодаря совместным усилиям дефицит мест в детсадах мы преодолели полностью».

губернатор
Александр Беглов

На 1 сентября 2024 года в Петербурге было 7,5 тысячи свободных мест в детских садах. Все новые здания оборудованы по петербургскому стандарту: здесь музыкальные и спортивные залы, специализированные кабинеты, современные системы безопасности.