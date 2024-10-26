Второй этап берегоукрепления реки Китой планируют начать в Ангарске

Второй этап берегоукрепления планируют начать в Ангарске. Работы пройдут на реке Китой на участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Данный проект направлен на защиту города от разрушительных паводков, которые могут нанести большой ущерб, как инфраструктуре, так и жителям. В 2001 году уровень реки поднялся до 622 сантиметров, тогда затопило значительную часть территорий.
— В рамках первого этапа работ, который завершили в 2017, построили защитное сооружение протяженностью 1,2 километра. Впоследствии это защитило от подтопления микрорайоны Старица и Кирова, а также предотвратило возможные убытки на сумму около 460 миллионов рублей, — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Виталий Ермаченко.
На данный момент разработали смету для второго этапа. Стоимость работ оценивают в 578,7 миллиона рублей. Также приняли решение обратиться в правительство России для выделения части средств из федерального бюджета.
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