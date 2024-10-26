Второй этап берегоукрепления реки Китой планируют начать в Ангарске

— В рамках первого этапа работ, который завершили в 2017, построили защитное сооружение протяженностью 1,2 километра. Впоследствии это защитило от подтопления микрорайоны Старица и Кирова, а также предотвратило возможные убытки на сумму около 460 миллионов рублей, — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Виталий Ермаченко.