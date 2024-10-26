Жители Калининградской области первыми в России увидят фильм «Василий Теркин»

— Эта картина делается уже дольше, чем длилась Великая Отечественная война. К сожалению, так получилось. Я очень надеюсь и очень хотел бы, чтобы картина «Василий Теркин» была бы в итоге завершена и готова к выходу на экран в конце марта 2025 года, идеально — 1 апреля. Чтобы с 1 апреля картина была на экране, — рассказал Карен Геворкян.