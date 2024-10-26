Жители Калининградской области первыми в России увидят фильм «Василий Теркин»

Первая полномасштабная экранизация поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» планируется к выходу в прокат 1 апреля 2025 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил режиссер картины Карен Геворкян.
— Эта картина делается уже дольше, чем длилась Великая Отечественная война. К сожалению, так получилось. Я очень надеюсь и очень хотел бы, чтобы картина «Василий Теркин» была бы в итоге завершена и готова к выходу на экран в конце марта 2025 года, идеально — 1 апреля. Чтобы с 1 апреля картина была на экране, — рассказал Карен Геворкян.
По словам режиссера, премьера фильма состоится в Советске.
— Мы как-то так для себя решили ее двигать с запада на восток — то есть, начать показ картины в городе Советск Калининградской области. И двигаться в сторону Москвы. Чтобы в мае картина шла по Москве, Санкт-Петербургу и так далее, — поделился планами создатель картины.
Автор признался, что «это такая мечта».
— Но как получится — я не знаю, потому что картина идет с немалыми сложностями, — добавил Карен Геворкян.
В настоящее время Геворкян работает над съемками эпизодов картины в Муроме. До этого создатели картины побывали в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Тверской областях, в Республике Беларусь. В апреле 2024 года съемки проходили в Калининградской области.
Одна из особенностей работы над картиной — среди участников почти нет профессиональных актеров.