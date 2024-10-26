Жительница Башкирии потеряла 300 тысяч рублей на «бесплатной» помощи экстрасенса

В Кармаскалинском районе 33-летняя женщина стала жертвой мошенников, поверив в их обещания о бесплатной помощи в продаже квартиры. Все началось с объявления, которое она увидела в телевизионной передаче. Местная жительница решила позвонить по указанному номеру. Однако вместо помощи ей предложили оплатить «ритуальные принадлежности».
После первой беседы мошенники начали убеждать женщину в необходимости «очистки души» и покупки «священных предметов», что, по их словам, было критически важно для успешной продажи недвижимости. В итоге, под давлением манипуляций и обещаний, она перевела злоумышленникам почти 300 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы активно занимаются расследованием.
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