Жительница Башкирии потеряла 300 тысяч рублей на «бесплатной» помощи экстрасенса

После первой беседы мошенники начали убеждать женщину в необходимости «очистки души» и покупки «священных предметов», что, по их словам, было критически важно для успешной продажи недвижимости. В итоге, под давлением манипуляций и обещаний, она перевела злоумышленникам почти 300 тысяч рублей.