Поиски 20-летнего парня завершились в Иркутском районе

В деревне Грановщина Иркутского района 21 октября около 23:00 молодой человек ушел из дома, а после перестал выходить на связь. Никто из родственников не знал, куда он мог отправиться. Обеспокоенная мама 26 октября обратилась за помощью в полицию. На поиски отправились правоохранители и волонтеры.