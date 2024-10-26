Поиски 20-летнего парня завершились в Иркутском районе

В деревне Грановщина Иркутского района 21 октября около 23:00 молодой человек ушел из дома, а после перестал выходить на связь. Никто из родственников не знал, куда он мог отправиться. Обеспокоенная мама 26 октября обратилась за помощью в полицию. На поиски отправились правоохранители и волонтеры.
Женщина рассказывала, что перед уходом ему кто-то звонил. Кто именно и зачем — она не знала. Спустя несколько часов стало известно, что поиски парня завершились.
— Найден, жив. Вышел на связь с поисковиками и самостоятельно вернулся домой, — прокомментировали в ГУ МВД России по Иркутской области вечером 26 октября.
Где он был и почему не выходил на связь — неизвестно. Однако рассказывают, что с ним все хорошо.
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