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Поиски 20-летнего парня завершились в Иркутском районе

Молодой человек самостоятельно вышел на связь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В деревне Грановщина Иркутского района 21 октября около 23:00 молодой человек ушел из дома, а после перестал выходить на связь. Никто из родственников не знал, куда он мог отправиться. Обеспокоенная мама 26 октября обратилась за помощью в полицию. На поиски отправились правоохранители и волонтеры.

Женщина рассказывала, что перед уходом ему кто-то звонил. Кто именно и зачем — она не знала. Спустя несколько часов стало известно, что поиски парня завершились.

— Найден, жив. Вышел на связь с поисковиками и самостоятельно вернулся домой, — прокомментировали в ГУ МВД России по Иркутской области вечером 26 октября.

Где он был и почему не выходил на связь — неизвестно. Однако рассказывают, что с ним все хорошо.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье случилась страшная авария. 14-летняя школьница не могла выбраться из автомобиля, на место выехали спасатели.