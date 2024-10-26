«Может быть, вы — маньяк?»: Как Чикатило отреагировал на слова москвички, которая не поверила ему и спаслась

— Это был чистый, старомодно одетый в выглаженный костюм и шляпу мужчина. Носил он очки. И с ним был не новый портфель. В таком в 83-м году явно не ходили москвичи. Тогда у людей появилась возможность одеваться достаточно модно и разнообразно. Сразу было видно, что провинциал. К тому же у него был южно-российский, не московский говор. Но в то же время было видно, что он не работяга, а служащий. Я бы его определила как бухгалтера.