«Может быть, вы — маньяк?»: Как Чикатило отреагировал на слова москвички, которая не поверила ему и спаслась

Один из самых страшных маньяков России Андрей Чикатило традиционно ассоциируется со зверскими убийствами в Ростовской области. Но бывал он во многих местах страны, в том числе и в Московской области, где в Домодедове оставил свой кровавый след.
О том, как Чикатило отреагировал на фразу молодой москвички «Может быть вы маньяк?», «КП — Ростов-на-Дону» рассказала Людмила Рытикова. В 1983 году она могла стать очередной жертвой изверга.
НЕЗНАКОМЕЦ ПРЕДСТАВИЛСЯ ХУДОЖНИКОМ.
— Летом 1983 года в Москве я с мамой пошла на Пушкинскую площадь. Там был галантерейный магазин, куда «выбросили» дефицитные джинсы по не очень высокой цене — мечта каждого советского подростка. Но мама решила мне их не покупать. И я такая расстроенная пошла на улицу, села на лавочку у памятника Пушкину.
О том, что в Ростовской области орудует маньяк, в Москве Людмила ни разу не слышала. Фото предоставлено Людмилой Рытиковой.
И тут подошел ко мне какой-то дядя и начал со мной разговаривать. Поскольку мне все равно надо было сидеть и ждать маму, я начала с ним разговаривать. Тем более, что я была симпатичная. И ко мне постоянно кто-то подходил знакомиться, разговаривать. Для меня это не было новинкой. Я не придавала этому большого значения.
Незнакомец Людмиле представился художником. И тогда девушка окинула его оценивающим взглядом.
СЛАДКОРЕЧИВО РАССКАЗЫВАЛ О ПОРТРЕТЕ.
— Это был чистый, старомодно одетый в выглаженный костюм и шляпу мужчина. Носил он очки. И с ним был не новый портфель. В таком в 83-м году явно не ходили москвичи. Тогда у людей появилась возможность одеваться достаточно модно и разнообразно. Сразу было видно, что провинциал. К тому же у него был южно-российский, не московский говор. Но в то же время было видно, что он не работяга, а служащий. Я бы его определила как бухгалтера.
На счету маньяка Чикатило десятки жертв. Фото: Музей ГУ МВД России по РО.
И он мне говорит: «Вы такая прекрасная девушка. Я вас увидел и почувствовал вдохновение. Пойдемте ко мне в мастерскую, она тут недалеко. Там я нарисую ваш портрет и вы удивитесь, насколько вы хорошо, красиво получитесь. Разве вы не мечтаете, как любая девушка, чтобы художник нарисовал ваш портрет?».
Все это, вспоминает Людмила, звучало заманчиво. Вот только уходить она никуда не собиралась, надо было дождаться маму. Да и незнакомец совсем не был похож на художника. Тем более она и сама любила рисовать и через два года вышла замуж за художника. Творческих людей она хорошо знала.
НЕ УНИМАЛСЯ И НАЧАЛ ЮЛИТЬ.
Девушка тогда не предполагала, что такое общение очень опасно. Ей это казалось будничным диалогом. И тогда она предложила незнакомцу компромиссный вариант: оставить адрес своей мастерской, дать номер телефона. А она бы к нему пришла с родителями, и он бы сделал свою картину.
— Я ему предложила логичный и разумный выход. А он стал юлить. И я почувствовала, что он лжет. Он рассказывал про вдохновение, что потом портрет будет не такой. Но обменяться номерами не хотел. Была только одна идея фикс — пойти в мастерскую прям сейчас.
Следственный эксперимент с маньяком. Фото: Ирина Потеря.
«ПОЧЕМУ Я С ВАМИ ДОЛЖНА ИДТИ?».
Поговорив с мужчиной десять-пятнадцать минут, собеседник Людмиле надоел. Но он все не унимался в своих убеждениях. И тогда девушка сказала ему: «Почему я с вами должна идти? Может быть, вы маньяк?».
— Он вдруг преобразился. Превратился из мягкого и милого мужчины, который мной восхищался, в злобного мужичонку. Сразу перешел на «ты». Сказал: «У тебя мания величия». Вскочил с лавочки, взял портфельчик и ушел. Я была удивлена тем, что такой бедный, нелепый, странный дядечка оказался злым, высокомерным, явно недоброжелательным человеком.
Когда он отошел, девушка начала думать: может быть, стоит рассказать милиционеру об этом незнакомце.
— А потом я подумала, что он меня просто высмеет и скажет, что это не запрещено законом.
К тому же Людмила тогда не знала, что в то время в Ростовской области орудует маньяк. В СМИ о этом не сообщали. Да и в голову ей тогда не могло прийти, с кем она могла столкнуться.
Маме она тоже не стала ничего рассказывать, чтобы та не ругала ее за общение с незнакомым мужчиной.
Чикатило часто ездил в командировки по всей стране. Фото предоставлено бывшим следователем Амурханом Яндиевым.
УВИДЕЛА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ.
И лишь спустя годы, когда по телевизору начали показывать судебный процесс над маньяком Андреем Чикатило, она его узнала. Слишком уж ей запомнилось его лицо.
— Тогда я поняла, куда он меня пытался заманить в какое-то безлюдное место. Меня так затрясло, когда я поняла, чего избежала.
Осознав всю опасность, троим своим детям Людмила потом рассказывала, что с незнакомыми людьми нельзя разговаривать, садиться к ним в машину. А если пристают — сразу бежать. При этом она считает, что как не разъясняй детям правила поведения, все равно полностью они не будут защищены. И взрослые их смогут уговорить.
Известный ростовский следователь, поймавший Чикатило, Амурхан Яндиев прокомментировал заявление Людмилы. По словам эксперта, Чикатило постоянно колесил по стране. Он работал экспедитором на заводе и отвечал за снабжение. Должность подразумевала частые командировки, чем маньяк и пользовался. Бывал Андрей Чикатило и в Москве. Он оставил кровавый след и там — убил в районе Домодедова женщину.
— Я верю в то, что женщина действительно в тот период столкнулась ни с кем иным, как с Чикатило. После его казни я общался со многими людьми, которые говорили о том, что чуть не стали жертвой маньяка. К примеру, один из шахтеров рассказал, что когда он учился в седьмом классе, Чикатило пытался увести его с собой, обещая показать котят. Тогда подросток убежал.
Вообще, Чикатило — трус. Те, кто давал ему отпор, сумели спастись. Меня же все эти годы мучает вопрос: «Почему все, кто столкнулся с маньяком и выжил, молчали тогда, когда мы ловили Чикатило?» Я понимаю, подростки могли стесняться и не говорить ничего милиции. Но их родители? Ведь тогда бы поймали Чикатило намного быстрее и спасли бы жизни.