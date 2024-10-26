От идеи строительства АЭС в Новочеркасске отказались

В городе Новочеркасске Ростовской области не будут строить атомную электростанцию. Это следует из окончательного варианта генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в стране.
Из документа исключили, в том числе, строительство АЭС в Новочеркасске.
Напомним, что изначально предполагалось возвести в городе два атомных реактора мощностью по 1200 МВт каждый. Первый планировали сдать к 2036 году, второй — к 2038 году.
Сейчас в Ростовской области действует АЭС в городе Волгодонске. В ней расположены четыре энергоблока общей мощностью 4071 МВт.