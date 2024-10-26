Муся, живи! Ростовские ветеринары спасли жизнь беременной крольчихи из контактного зоопарка

В Ростовской области в ветеринарной клинике спасли беременную крольчиху. Она чуть не умерла во время родов.
Прежде, чем приступить к операцию, животному сделали УЗИ. Фото: «Айболит».
СРОЧНОЕ УЗИ ДЛЯ МУСИ.
Как рассказала «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» ветеринарный врач Ольга Самсонова, с подобным случаем в больнице столкнулись впервые.
— Кролика нам привез сотрудник одного из контактных зоопарков, — поясняет специалист.
Ушастая пациентка была на последних сроках беременности, но вот разрешиться от бремени у нее никак не получалось, хотя у кроликов, обычно, с этим проблем не бывает. Ведь не зря же придумали известную поговорку…
Мусю — так зовут крольчиху, срочно отправили на УЗИ. К сожалению, исследование показало, что малыши были мертвы. Под угрозой была и жизнь их мамы.
Спасти Мусю могла только срочная операция. Специалисты ввели газовый наркоз, после чего сделали кесарево сечение. Операция длилась около часа.
Немного отойдя от операции, Муся первым делом набросилась на еду. Автор фото: «Айболит».
МОГЛА ПОСТРАДАТЬ ИЗ-ЗА ПОСЕТИТЕЛЕЙ.
Однако во время хирургического вмешательства оказалось, что на внутренних органах животного были гематомы.
Точно уже никто и не скажет, как именно они образовались. Но, вероятнее всего, травму Муся получила, когда кто-то из посетителей взял ее на руки. Возможно, человек не удержал крольчиху, и та упала, ударившись животом о землю.
Хирургу пришлось удалить детородные органы у животного. Поступить иначе было нельзя. Теперь Муся не сможет стать мамой, но, главное, она жива и уже пошла на поправку.
— В стационаре крольчиха провела сутки, после мы ее выписали, — сказала Ольга Самсонова. — Правда, какое-то время еще потребуется для полного послеоперационного восстановления. Ей нужно будет колоть антибиотики, давать витамины и обрабатывать швы.
Но врачи уверены — у их ушастой очаровательной пациентки точно будет все хорошо. Ведь самое страшное уже позади!