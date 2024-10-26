Еще двое сбежавших из ИК-2 задержаны в Липецкой области

В то же время Baza сообщила, что сбежавшие сделали ~два подкопа~. Сначала они выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которая выходила на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем осужденные сделали еще один подкоп, в этот раз под забор — и смогли выйти с территории колонии. Источник Telegram-канала уточнил, что длина одного из подкопов составляет 37 метров.