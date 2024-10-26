Пионер хип-хопа DJ Clark Kent скончался на 59-м году жизни

Франклин начинал свой творческий путь в 80-е, выступая в качестве диджея в Бруклине и на радио New York City. В 1989-м он сделал ремикс песни Spread Your Wings группы Troop, и он стал его первым хитом. Это привлекло к нему внимание многих артистов, в том числе начинающих.