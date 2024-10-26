Белорусы смогут не регистрировать беспилотники, но с одним условием

В Беларуси беспилотники не нужно будет регистрировать при определенном условии. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 784 от 23 октября 2024-го), опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.
Так, белорусское правительство приняло решение о том, что в Беларуси будут признавать иностранный учет гражданских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в положении предусматривалось, что государственный учет беспилотника будет недействительным в случаях, когда БПЛА не был снят с регистрации в другом государстве. Новая редакция принимает иностранную регистрацию беспилотников.
— Государственному учету гражданского БЛА не подлежат гражданские БЛА, которые находятся на государственном учете или эквивалентной ему процедуре в другом государстве, — указано в документе.
Постановление вступает в силу после официального опубликования. Также в нем сообщается, что Департаментом по авиации будет осуществляться учет гражданских беспилотников бесплатно.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко изменил указ о полетах авиамоделей и беспилотников в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко сказал, что белорусские депутаты, дипломаты и военные уполномочены на контакты с Украиной. И также белорусский президент Беларуси сказал о содействии Беларуси в обмене пленными Россией и Украиной.