ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах Беларуси

Госавтоинспекция принимает дополнительные меры для обеспечения дорожной безопасности. Повсеместно сотрудники ГАИ проводят профилактические отработки населенных пунктов и автодорог по пресечению нарушений, провоцирующих ДТП с тяжкими последствиями. Повышенное внимание уделено соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и пересечения проезжей части, контролю использования средств пассивной безопасности (световозвращающих элементов, ремней, детских автокресел). Акцент — на отстранении от участия в дорожном движении нетрезвых либо севших за руль, не имея права управления.



В Госавтоинспекции напомнили, что в связи с началом осенних каникул у школьников взрослым необходимо усилить контроль за детьми во время их пребывания на улице. Водителям следует быть вдвойне осторожными при движении во дворах и на пешеходных переходах, строго соблюдать правила безопасной перевозки несовершеннолетних, при выборе скорости и совершении маневров всегда учитывать складывающуюся дорожную ситуацию и погодные условия.