Казгидромет предупредил алматинцев

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы в выходные дни. 26 октября в Алматы ожидается переменная облачность, днем дождь. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 15−17 тепла. 27 октября переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 13−15 тепла.