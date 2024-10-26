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Казгидромет предупредил алматинцев

Казгидромет предупредил жителей Алматы и еще двух городов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Олбани: +11° 3 м/с 71% 755 мм рт. ст. +8°
Источник: depositphotos.com

«26 октября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Атырау, Актобе, Алматы», — говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы в выходные дни. 26 октября в Алматы ожидается переменная облачность, днем дождь. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 15−17 тепла. 27 октября переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 13−15 тепла.