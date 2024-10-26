В Евразийском НОЦ состоялась выездная сессия Клуба научных коммуникаторов

На площадке Межвузовского студенческого кампуса в Уфе состоялась выездная сессия Клуба научных коммуникаторов, собравшая экспертов и активистов, стремящихся сделать науку ближе к обществу. Мероприятие собрало представителей научного сообщества, образовательных учреждений и медиа, которые обсудили ключевые задачи и вызовы популяризации научного знания и технологий на региональном уровне.
Одним из главных спикеров стал Фанис Ахметов, заместитель руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации Башкирии. В выступлении он акцентировал акцентировалось внимание на важности создания платформ для взаимодействия между учеными, студентами и широкой аудиторией.
Эксперты также обсудили перспективы научных и образовательных медийных проектов, а также необходимость стратегического подхода к развитию брендов территории. Участники согласились, что формирование культуры уважения к научному знанию является общей задачей для всех участников медиарынка. Это не только повысит интерес к отечественным технологиям и разработкам, но и поможет создать устойчивую связь между наукой и обществом. Участники отметили, что такие мероприятия способствуют не только популяризации науки, но и развитию инновационной среды в регионе.
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