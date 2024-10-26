В Евразийском НОЦ состоялась выездная сессия Клуба научных коммуникаторов

Эксперты также обсудили перспективы научных и образовательных медийных проектов, а также необходимость стратегического подхода к развитию брендов территории. Участники согласились, что формирование культуры уважения к научному знанию является общей задачей для всех участников медиарынка. Это не только повысит интерес к отечественным технологиям и разработкам, но и поможет создать устойчивую связь между наукой и обществом. Участники отметили, что такие мероприятия способствуют не только популяризации науки, но и развитию инновационной среды в регионе.