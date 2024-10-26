В Воронеже на маршруте № 74 «ГАЗели» заменят на автобусы Vector Next

В Воронеже в скором времени сильно изменится маршрут общественного транспорта № 74. На нем 20 автобусов Vector Next, которые уже привезли в наш город, сменят «ГАЗели». Об этом сообщили активисты на странице общественного движения «Город и транспорт» ВКонтакте.
Пока новые автобусы находятся на базе перевозчика, обслуживающего этот маршрут. Напомним, он находится в ведении ИП Мамаева. Автобусы проходят подготовку и необходимое оформление для последующего выпуска на маршрут. Так что их появления на улицах Воронеж придется немного подождать.
Маршрутки № 74 ездят из района бывшего Гормолзаводa к железнодорожному вокзалу «Воронеж-1», проходя через районы «Ботанический сад» и «Олимпийский жилой массив».