«Новый осенний “Хавьер”. Европейский центр прогнозов сообщил о ветре 28 м/с в Беларуси на 1 ноября

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды сообщил о грядущей непогоде в Беларуси на следующих выходных, информирует тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по данным ECMWF на даты 1 и 2 ноября ожидается возникновение сильного атлантического циклона с высоким давлением.
— 1 — 2 ноября ждем атлантический циклон-монстр с давлением в центре 958 гектопаскалей, — передает авто телеграм-канала.
При этом, по расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, из-за данного циклона в Беларуси возможно усиление ветра с порывами в среднем 24 — 26 метров в секунду. Однако по северо-западу республики может быть и еще ветренее — до 28 метров в секунду. При этом в странах Балтии ураган будет еще сильнее: прогнозируется ветер 30 метров в секунду, а на побережье и до 34 метров в секунду.
— Новый осенний «Хавьер» 100 процентов обеспечен нам, — отреагировали на такой прогноз погоды в Беларуси комментаторы канала.
Ранее «Комсомолка» напомнила, как в 2013-м на страну обрушился снежный шторм «Хавьер» — Беларусь пережила снегопад, какого в стране не было почти полвека. Тогда порывы ветра достигали 28 метров в секунду, за время шторма без электроснабжения остались 1688 населенных пунктов. Тысячи людей оказались в снежных пробках на дорогах — полдня, весь вечер и даже ночь люди томились в своих машинах. В аэропорту не взлетали и не приземлялись самолеты, их перенаправляли в другие города. Из-за пробок, которые растянулись на десятки километров, все дороги в Минск были заблокированы.
Тем временем в Белгидромете сказали, что теплая погода до +17 и без дождей ожидается в Беларуси до конца октября: «Температура выше положенной на 2−4 градуса».
Ранее мы писали, что метеорологическая модель глобальной системы численного прогнозирования погоды Global Forecast System проинформировала, что серьезное похолодание может прийти в Беларусь с 1 ноября: «Снег с порывами ветра 20 м/с».