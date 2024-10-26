«Новый осенний “Хавьер”. Европейский центр прогнозов сообщил о ветре 28 м/с в Беларуси на 1 ноября

Ранее «Комсомолка» напомнила, как в 2013-м на страну обрушился снежный шторм «Хавьер» — Беларусь пережила снегопад, какого в стране не было почти полвека. Тогда порывы ветра достигали 28 метров в секунду, за время шторма без электроснабжения остались 1688 населенных пунктов. Тысячи людей оказались в снежных пробках на дорогах — полдня, весь вечер и даже ночь люди томились в своих машинах. В аэропорту не взлетали и не приземлялись самолеты, их перенаправляли в другие города. Из-за пробок, которые растянулись на десятки километров, все дороги в Минск были заблокированы.