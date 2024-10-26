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В центре Ростова прошел осенний «Фестиваль тюльпанов»

В Ростове высадили тюльпаны в сквере Лермонтова.
Источник: Комсомольская правда

Ростовчане продолжают делать любимый город лучше. Как сообщила глава пресс-службы городской администрации Мария Петрова, только в минувшие выходные в Дне древонасаждения приняли участие более семи тысяч человек. В результате, было высажено свыше четырех тысяч деревьев и 7,5 тысячи кустарников.

Молодые саженцы появились сразу в нескольких значимых местах центра донской столицы и благодаря активистам отделения Кировского района «Союз женщин России». А 26 октября они решили провести еще и свою акцию — осенний «Фестиваль Тюльпанов».

— Все мы помним, как этой весной к своему юбилею город расцвел миллионом первых весенних цветов, — рассказала Мария Владимировна. — Полюбоваться на их многообразие и красоту к нам приезжали люди со всей области. Мы хотим, чтобы наш город процветал и готовы вкладывать в это силы и душу.

Ростовчанки решили присоединиться к Дню древонасаждения. Фото со страницы Марии Петровой во «ВКонтакте».

Известно, что поучаствовать в акции «Фестиваль тюльпанов» вместе с главой Кировского района Наталией Симаченко пришли ростовчане всех возрастов — целыми семьями в несколько поколений.

— Сегодня каждый мог посадить луковичку, чтобы весной увидеть результат своего труда.

Так что уже через несколько месяцев новыми красками заиграет, в том числе небольшой и уютный сквер Лермонтова, что на проспект Ворошиловском.