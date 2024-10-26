В центре Ростова прошел осенний «Фестиваль тюльпанов»

— Все мы помним, как этой весной к своему юбилею город расцвел миллионом первых весенних цветов, — рассказала Мария Владимировна. — Полюбоваться на их многообразие и красоту к нам приезжали люди со всей области. Мы хотим, чтобы наш город процветал и готовы вкладывать в это силы и душу.