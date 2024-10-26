Погоду в Челябинской области 27 октября назвали потенциально опасной

По информации синоптиков, в воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью в горах, днем — местами вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 27 октября ночью от минус 4 до плюс 1, днем — плюс 2−7.