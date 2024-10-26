Погоду в Челябинской области 27 октября назвали потенциально опасной

В регионе с 20 часов 26 октября до 10 часов 27-го объявлен желтый уровень погодной опасности.
Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.
По информации синоптиков, в воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью в горах, днем — местами вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 27 октября ночью от минус 4 до плюс 1, днем — плюс 2−7.
Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью без существенных осадков и около нуля, завтра днем слабый дождь и плюс 4−6.
Напомним, в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. До 19:00 28 октября в Челябинске и Коркино действует предупреждение о НМУ первой степени (смоге).