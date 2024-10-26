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Под Ростовом в частном доме произошел пожар из-за телевизора

В Ростовской области из-за загоревшегося телевизора семья могла лишиться дома.

Источник: Комсомольская правда

В селе Латоново Матвеево-Курганского района Ростовской области произошел пожар в одном из частных домов, сообщили в донском управлении МЧС России.

В ведомстве отметили, что хозяева, находясь во дворе, увидели дым, который шел из их дома. Они сразу же разбили стекло и заметили, что загорелся телевизор.

Прибывшие на место пожарные справились с огнем. Как оказалось, выгорело четыре кв метра дома. И, к счастью, обошлось без жертв. Однако новый ремонт делать придется — пожар все закоптил.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что выходе из дома надо отключать электроприборы.