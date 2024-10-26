Через Самару проложат скоростную ж/д магистраль до Ульяновска

Высокоскоростную железнодорожную магистраль намерены построить от Татарстана до Ульяновской области. Ожидается, что она проляжет через Самарскую область.
Недавно проект обсудили губернаторы Самарской и Ульяновской областей. Реализовать его планируют совместно с РЖД. Проект вошел в стратегию развития железных дорог до 2035 года, заявил глава Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
«Завершаем формирование заявки в Минэкономразвития РФ — будем добиваться федеральной поддержки», —добавил он.