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Через Самару проложат скоростную ж/д магистраль до Ульяновска

Проект вошел в стратегию развития железных дорог до 2035 года.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль намерены построить от Татарстана до Ульяновской области. Ожидается, что она проляжет через Самарскую область.

Недавно проект обсудили губернаторы Самарской и Ульяновской областей. Реализовать его планируют совместно с РЖД. Проект вошел в стратегию развития железных дорог до 2035 года, заявил глава Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«Завершаем формирование заявки в Минэкономразвития РФ — будем добиваться федеральной поддержки», —добавил он.