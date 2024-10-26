Через Самару проложат скоростную ж/д магистраль до Ульяновска

Недавно проект обсудили губернаторы Самарской и Ульяновской областей. Реализовать его планируют совместно с РЖД. Проект вошел в стратегию развития железных дорог до 2035 года, заявил глава Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.