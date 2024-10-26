На школе в поселке Акбулак появилась мемориальная доска памяти Юрия Шатунова

В поселке Акбулак, расположенном в Оренбургской области, появилась мемориальная доска памяти Юрия Шатунова. Ее повесили на стенах школы, в которой будущий солист «Ласкового мая» обучался с 1985 по 1986 год.
Идея создать такой мемориал принадлежала сообществу поклонников покойного артиста, сообщает Российская Газета. После торжественного открытия доски гости возложили к ней белые розы, символизирующие один из главных хитов группы «Ласковый май».
Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Незадолго до этого ему удалось выиграть суд у Андрея Разина за права на песни коллектива. В августе этого года, согласно решению Хостинского районного суда города Сочи, права на творчество покойного остались за его родными.