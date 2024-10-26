На школе в поселке Акбулак появилась мемориальная доска памяти Юрия Шатунова

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Незадолго до этого ему удалось выиграть суд у Андрея Разина за права на песни коллектива. В августе этого года, согласно решению Хостинского районного суда города Сочи, права на творчество покойного остались за его родными.