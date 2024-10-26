ГАИ напомнило водителям правила ПДД из-за начала школьных каникул в Беларуси

ГАИ Беларуси принимает дополнительные меры для обеспечения дорожной безопасности, сообщили 26 октября в МВД.
Так повсеместно по стране сотрудниками ГАИ проводится профилактическая отработка населенных пунктов и автодорог по пресечению нарушений, в том числе, провоцирующих ДТП с тяжкими последствиями.
Отдельно правоохранители обратили внимание белорусских водителей на соблюдении ПДД в связи с началом осенних каникул у школьников, которые продлятся с 27 октября по 3 ноября. Водителям сказали, что во время каникул у школьников следует быть вдвойне осторожными при движении во дворах и на пешеходных переходах. Важно строгое соблюдение правил безопасной перевозки несовершеннолетних, контроль за использованием средств пассивной безопасности: световозвращающих элементов, ремней, детских автокресел и т.д.
— Обращаем внимание взрослых на необходимость постоянного контроля за детьми во время их пребывания на улице, — прокомментировали в МВД.
Также в ГАИ сказали о необходимости повышенного внимания за соблюдением скоростных ограничений, выбором скорости, совершением маневров, складывающейся дорожной ситуацией с учетом погодных условий. Еще правоохранители будут акцентироваться на отстранении от участия в дорожном движении нетрезвых водителей и бесправников.
А еще, напомним, белорусы будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре 2024.
Также Европейский центр прогнозов сообщил о ветре 28 м/с в Беларуси на 1 ноября: «Новый осенний “Хавьер”.