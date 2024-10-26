ГАИ напомнило водителям правила ПДД из-за начала школьных каникул в Беларуси

Отдельно правоохранители обратили внимание белорусских водителей на соблюдении ПДД в связи с началом осенних каникул у школьников, которые продлятся с 27 октября по 3 ноября. Водителям сказали, что во время каникул у школьников следует быть вдвойне осторожными при движении во дворах и на пешеходных переходах. Важно строгое соблюдение правил безопасной перевозки несовершеннолетних, контроль за использованием средств пассивной безопасности: световозвращающих элементов, ремней, детских автокресел и т.д.