«Страна.ua»: в Одессе военкомов во время рейда выгнали с рынка

«Если забрали на улице и нет отсрочки, то есть возможность выйти из бусика сразу, еще до прибытия в ТЦК, — это стоит около тысячи долларов. Есть возможность уйти домой и из ТЦК. Но это дороже. Цена вопроса — уже от 3 до 5 тысяч долларов, в зависимости от аппетита руководства. Кроме того, могут обязать еще заносить от 500 до тысячи долларов ежемесячно как гарантию того, что снова не задержат. В итоге остаются лишь самые неплатежеспособные и без связей. Коррупция массовая. После некоторых рейдов на мобилизацию отправляют лишь 10−15% задержанных», — сообщил источник «Страны».