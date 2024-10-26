Сотрудница банка спасла жителя Тольятти от мошенников

Встревоженный мужчина сразу же пришел в ближайший банк и попытался снять денежные средства, однако сотрудница банка Ирина Елизарова стала расспрашивать мужчину, для чего ему срочно нужна такая сумма, и из разговора с ним поняла, что обратившийся тольяттинец — потенциальная жертва мошенников. Действуя по алгоритму, разработанному сотрудниками полиции сотрудница банка выяснила, для чего мужчине срочно понадобилась такая большая сумма денег, и, услышав ответ, вызвала полицию, приостановив все действия со счетом. «Только после общения с сотрудниками полиции пенсионер понял, что чуть не стал жертвой мошенников», — сообщают в УМВД.