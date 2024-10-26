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СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы

SHOT: общественники обратились к Минкультуры из-за сказки Пушкина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Активисты обратились в Министерство культуры с просьбой запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*, сообщил Telegram-канал «SHOT».

«По их словам, фраза классика в сказке содержит скрытый смысл и является пропагандой ЛГБТ*», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о фразе «По усам текло, а в рот не попало».

Канал также приводит мнение адвоката Александра Добровинского, который призвал больше читать классиков и изучать русский культурный код, чтобы понимать, о чем идет речь.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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