В Уфе синоптики предсказывают ухудшение погодных условий

Ночью синоптики предсказывают небольшие осадки — дождь и даже дождь со снегом в некоторых районах. Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 3−8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 0 до −2 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+5 градусов.