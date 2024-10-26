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В Уфе синоптики предсказывают ухудшение погодных условий

В Уфе прогнозируется дождь со снегом.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозам БашУГМС, с вечера 26 октября до вечера 27 октября в столице Башкирии ожидается облачная погода с редкими прояснениями.

Ночью синоптики предсказывают небольшие осадки — дождь и даже дождь со снегом в некоторых районах. Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 3−8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 0 до −2 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+5 градусов.

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