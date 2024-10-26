Синоптик Рябов сказал про мокрый снег на неделе с 28 октября по 3 ноября

Так синоптик Рябов обратил внимание на то, что резкая смена походы обычно происходит именно в конце октября. В это время тепло вытесняют дожди зачастую с переходом в мокрый снег. Однако снежного покрова в Беларуси в ближайшую неделю не образуется. Так как октябрь завершится с превышением нормы по температуре на 2−4 градуса.