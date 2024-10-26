На Солнце наблюдают магнитные петли высотой существенно больше Земли

«На Солнце 26 октября произошла очередная мощная вспышка — класса Х1.8. Она относится к событиям с длительным спадом рентгеновского излучения. На снимках орбитальной обсерватории SDO видна гигантская аркада поствспышечных магнитных петель, у которых продолжают светиться в ультрафиолете и рентгене их вершины — поэтому излучение спадает медленно. Высота этих петель — около 200 тыс. км, это гораздо больше размеров Земли», — сказал Язев корреспонденту ТАСС.