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На Солнце наблюдают магнитные петли высотой существенно больше Земли

На землян это явление напрямую не влияет, отметил профессор ИГУ Сергей Язев.

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Магнитные петли, чья высота существенно превышает размеры Земли, наблюдаются на Солнце из-за вспышек. Для жителей нашей планеты они не представляют угрозы, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

«На Солнце 26 октября произошла очередная мощная вспышка — класса Х1.8. Она относится к событиям с длительным спадом рентгеновского излучения. На снимках орбитальной обсерватории SDO видна гигантская аркада поствспышечных магнитных петель, у которых продолжают светиться в ультрафиолете и рентгене их вершины — поэтому излучение спадает медленно. Высота этих петель — около 200 тыс. км, это гораздо больше размеров Земли», — сказал Язев корреспонденту ТАСС.

Ученый отметил, что магнитные петли на Солнце — довольно частое явление. На жителей Земли их появление напрямую не влияет. Сама вспышка также едва ли приведет к магнитной буре на нашей планете — «выброс летит в сторону», добавил исследователь.

Ранее 26 октября ученые зарегистрировали на Солнце две мощные вспышки, одна из которых относится к высочайшему классу Х, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).