Кинокритик Цветкова указала на актуальность фильма «Александр Третий»

«Хорошее документальное кино с честной историей, я считаю, очень необходимо. Очень актуально, я бы сказала, поскольку Александр III — царь-миротворец, за недолгие годы правления он сделал столько для страны», — прокомментировала она картину.
Цветкова указала, что документалистика — это прежде всего просвещение. Она также отдельно отметила финал картины.
«В том фильме, который мне прислали, мне очень нравится финал, где говорится о том, что, если бы еще 10 лет он продержался на троне, сейчас была бы совершенно другая страна», — добавила кинокритик.
Цветкова также согласилась с позицией относительно того, что Александр III — один из самых недооцененных государей.
Кроме того, критик отметила рост популярности документального кино.
Премьера документально-игрового фильма «Александр Третий» от «НМГ Док» состоится 1 ноября в 16:55 на телеканале РЕН ТВ. Картина повествует о жизни великого российского императора. Он правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии.
24 октября режиссер кинокартины Сергей Айрапетов рассказал «Известиям», что главная задача, которая стояла перед участниками создания фильма, заключалась в реконструкции знаменитых историй, которые происходили с бывшим правителем. Одна из них — момент приезда иностранного политика во время рыбалки Александра III.
В свою очередь, актер документально-игрового фильма Михаил Горевой рассказал «Известиям», что ему посчастливилось исполнить в картине роль рассказчика-лицедея. Он подчеркнул, что работа над фильмом имеет не только развлекательную, но и образовательную ценность, так как картина должна просветить зрителя.
Документальный цикл «Великие» от «НМГ Док» посвящен правителям и ученым, самым значимым изобретениям и величайшим тайнам, связанным со знаковыми фигурами разных эпох. В рамках линейки «Великие» зритель также увидит документальные фильмы о российском императоре Петре I, князе Иване Калите, выдающихся ученых Константине Циолковском, Дмитрии Менделееве и Иване Павлове, об алхимике, враче и философе Парацельсе и о путешественнике Христофоре Колумбе.