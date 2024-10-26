Из-за закрытия неба над Ираном над Самарой развернули два самолета

В небе над Самарской областью развернули и отправили обратно в пункт вылета два самолета, которые летели в Объединенные Арабские Эмираты. Одно воздушное судно летело из Домодедово в Шарджу, второе — из Самары в Дубай. Первый самолет вернулся в Москву, второй сел в Курумоче, сообщает телеграм-канал Aviaincident.