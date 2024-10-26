Из-за закрытия неба над Ираном над Самарой развернули два самолета

В небе над Самарской областью развернули и отправили обратно в пункт вылета два самолета, которые летели в Объединенные Арабские Эмираты. Одно воздушное судно летело из Домодедово в Шарджу, второе — из Самары в Дубай. Первый самолет вернулся в Москву, второй сел в Курумоче, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
«При выполнении полета экипажи воздушных судов приняли решение следовать на незапланированный аэропорт из-за закрытия воздушного пространства над Ираном», — говорится в сообщении.
Оба самолета вылетели из аэропортов и вернулись обратно в субботу, 26 октября 2024 года.