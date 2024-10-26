Комета ATLAS может «выжить» после сближения с Солнцем

«Что же можно говорить о темной поверхности ядра кометы, состоящего из “грязного” льда. Температурные нагрузки на него огромны. В большинстве случаев такие кометы, проходящие вблизи Солнца, разрушаются — разваливаются на небольшие фрагменты и испаряются. Это довольно частое явление. Надо прямо сказать, что шансов у данной кометы немного. Тем не менее, такие случаи бывают — все зависит от особенностей внутреннего строения ядра кометы», — сказал Язев корреспонденту ТАСС.