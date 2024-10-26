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Комета ATLAS может «выжить» после сближения с Солнцем

Шансы малы, отметил профессор ИГУ Сергей Язев.

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Комета C/2024 S1 (ATLAS) подойдет максимально близко к Солнцу 28 октября, после чего может разрушиться. Шансы на ее сохранение есть, но они невелики, поэтому вероятность ее наблюдения из России минимальна, считает старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Он напомнил, что американский зонд «Паркер», работающий вблизи Солнца, периодически подходит к нему на расстояние в 8 млн км. В эти моменты термическая нагрузка на аппарат возрастает до двух тысяч градусов. От разрушительного излучения его спасает специальный защитный экран.

«Что же можно говорить о темной поверхности ядра кометы, состоящего из “грязного” льда. Температурные нагрузки на него огромны. В большинстве случаев такие кометы, проходящие вблизи Солнца, разрушаются — разваливаются на небольшие фрагменты и испаряются. Это довольно частое явление. Надо прямо сказать, что шансов у данной кометы немного. Тем не менее, такие случаи бывают — все зависит от особенностей внутреннего строения ядра кометы», — сказал Язев корреспонденту ТАСС.

Комета была открыта 27 сентября 2024 с помощью телескопа проекта ATLAS на Гавайях. 28 октября она должна максимально сблизиться с Солнцем, что создает риски ее разрушения.

«Комета сейчас находится совсем рядом с Солнцем, поэтому до 28 октября увидеть ее из Северного полушария Земли невозможно. Если “выживет”, то увидим в России, если нет, то ее на небе не будет», — заключил он, добавив, что в случае сохранения целостности комета будет «довольно ярким объектом на сумеречном небе».